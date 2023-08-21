Fenerbahçe orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor.
TRANSFER HABERİ - Orta saha için sürpriz hamle! Fenerbahçe kulübüne şartları sordu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Milan forması giyen Krunic'ten vazgeçme noktasına geldi. Kurmaylar rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte hedefteki isim... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'in haberine gçre sarı-lacivertliler, Premier Lig'de Brentford formasını giyen Josh Dasilva'nın menajerine durumunu sordu.