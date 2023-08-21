Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek.

Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım.