Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ve birbirinden önemli yıldızları renklerine bağlayan Fenerbahçe, 11'deki eksik parçalardan birini daha tamamlamak üzere harekete geçiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden orta sahaya takviye! Fred'e destek olacak
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe durmak bilmiyor. Orta sahaya takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar rotasını Fransa'ya çevirdi. Kurmaylar, Fren'i destekleyecek bir ismi kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre hedefteki isim bir dönem Galatasaray'la da adı anılan Monaco'nun Fransız yıldızı Youssouf Fofana...
Teknik direktör İsmail Kartal'dan da onay alındı ve 24 yaşındaki Mali asıllı oyuncu için bu hafta içinde girişimler başlayacak.