Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla teması oldu. Siyah-beyazlıların adının en çok geçtiği isimlerden biri Ruslan Malinovskyi'di. Yıldız futbolcudan Kartal'ı üzen haber geldi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen isimlerden Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların teklif yaptığı yıldız futbolcu tercihini İtalya Serie A'dan yana kullandı.



Malinovskyi, Çizme ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Marsilya forması giyen Ukraynalı futbolcu, 1 yıllığına Genoa'ya kiralandı.



Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça çıkan Malinovskyi 1 gol 1 ve asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.