Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen isimlerden Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların teklif yaptığı yıldız futbolcu tercihini İtalya Serie A'dan yana kullandı.
Malinovskyi, Çizme ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Marsilya forması giyen Ukraynalı futbolcu, 1 yıllığına Genoa'ya kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça çıkan Malinovskyi 1 gol 1 ve asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Malinovskyi'den kötü haber!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla teması oldu. Siyah-beyazlıların adının en çok geçtiği isimlerden biri Ruslan Malinovskyi'di. Yıldız futbolcudan Kartal'ı üzen haber geldi. (BJK spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.08.2023- 15:24
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen isimlerden Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların teklif yaptığı yıldız futbolcu tercihini İtalya Serie A'dan yana kullandı.