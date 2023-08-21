Fenerbahçe'den bu sezon başında Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Macar basınına açıklamalarda bulundu.

Szalai, Fenerbahçe'de geçirdiği 2,5 yıl ve Hoffenheim'a transfer süreciyle ilgili konuştu.

İŞTE SZALAI'NİN SÖZLERİ:

Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, gerçekten ailenin bir parçası oldum, çok tecrübe kazandım ama hedefim her zaman Avrupa elit liginde futbol oynamaktı.

Bir üst ligde oynamanın her zaman hayalim olduğu bir sır değildi. Bunu başardığım için mutluyum.

Burada olduğum için mutluyum ve Hoffenheim'da başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum.

"VEDA ETMEK KOLAY OLMADI"

İki kulübün oldukça hızlı bir şekilde anlaşmaya varmasına sevindim. Benimle konuşmak da zor olmadı. Bu nedenle tüm müzakere süreci sorunsuz geçti.

Bunun için Fenerbahçe'ye teşekkür etmeliyim çünkü orada gerçekten olgun bir oyuncu oldum. Veda etmek kolay olmadı, duygusal haftalar ve günler geçirdim. Sonunda Hoffenheim beni seçtiği için çok mutluyum.