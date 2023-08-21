Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kanarya 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe, 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.

GOL 62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL! 90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.