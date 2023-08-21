Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Bundan dolayı transfer ettik ama daha tam hazır değiller." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Bundan dolayı transfer ettik ama daha tam hazır değiller. Takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüze katkı verecekler. İki oyuncuya kramp girdi. Tam anlamıyla hazır değiller. Zaman içerisinde oyuncularımızın seviyesini yükselttiğimiz zaman takıma daha çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum.

Zamanla yarışıyoruz. Bugün pazartesi, perşembe maç var. 2-2.5 gün vaktimiz var. En sağlıklı, en dinlenik oyuncularımızla Twente maçına en güzel şekilde çıkıp, güzel bir sonuçla rövanş maçına gitmek istiyoruz.