Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Ligin yeni ekibi ise ilk galibiyetini alma peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

SAMSUNSPOR F.BAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan Antalyalı, Fofana, Emre Kılınç, Laura.

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE'DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu...