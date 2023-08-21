Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, "Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Fred maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarıda performansımızı yukarı çektik. Bir pozisyona girdim, kaçırdım. Bir tane iptal edilen golüm var. Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı tebrik ediyorum, maç boyunca susmadılar.

Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli 2 hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum. Çok mücadele ettik, savaştık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Perşembe günü kazanmak istediğimiz bir maçımız daha var.