3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına İngiltere'den kanca!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer dönemi çok hızlı geçiyor. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talip var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.
Yoğun maç trafiğine giren Kanarya, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile karşı karşıya gelecek.