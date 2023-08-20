Taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yeni kalecisine kavuşuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın etkisiz performansı nedeniyle kaleye mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, uzun bir süredir Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK'ya elenmesi sonrası Hırvat kaleciye imza attırmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Livakovic için ödeyeceği ücret... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Maribor maçında İrfan Can Eğribayat güven verse de şampiyonluk için daha garanti bir isme yönelme fikri değişmedi.