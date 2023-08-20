Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Twente - Fenerbahçe maçı öncesi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Zorlu eşleşme öncesi Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa maçlarına çıkacak olan takımları için flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 19:27