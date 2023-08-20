Fenerbahçe'de transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor...
Fenerbahçe'ye Fransız orta saha! Transferde harekete geçildi
Transfer çalışmalarını sürdüren ve 2023-2024 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin listesine bir isim daha girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, son olarak orta sahasını Fred'le güçlendirdi.
Kanarya, bu bölgeye bir takviye daha yapacak.