Fenerbahçe'ye Fransız orta saha! Transferde harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve 2023-2024 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin listesine bir isim daha girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 06:40