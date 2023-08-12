Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, 00.00'da Fenerbahçe için Atatürk Havalimanı'na inecek.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu. 1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibi tarafından bonservisi alındı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...