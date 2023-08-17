Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 3-1'in rövanşında Fenerbahçe ile Maribor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

MARIBOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.

F.Bahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 258. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi. Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSMAİL KARTAL 5'TE 5 PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

PORTEKİZLİ HAKEM VERİSSİMO DÜDÜK ÇALACAK

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çalacak. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe olacak.