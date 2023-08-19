Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yol ayrımı! İsmail Kartal kadroda düşünmüyor
Yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor üzerine kurmaylar birçok oyuncu ile yollarını ayıracak. Sarı-lacivertlilerde yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşadı.
Yaptığı yıldız transferlerle iddiasını konuşturan Kanarya, 3 kulvarda yarışacak ciddi bir kadro kuruyor.