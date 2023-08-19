TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yol ayrımı! İsmail Kartal kadroda düşünmüyor

Yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor üzerine kurmaylar birçok oyuncu ile yollarını ayıracak. Sarı-lacivertlilerde yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 22:30