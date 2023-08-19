Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Maribor ile mücadele etmişti. Temsilcimizin taraftarları ile Slovenya ekibinin taraflarları arasında arbede yaşandı. Olayları engellemekte yetersiz kalan Sloven polisi vatandaşlarımıza biber gazı sıkmıştı. Fenerbahçe'nin Maribor maçında yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele 1-0 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile devam ederken 66'ncı dakikada Maribor taraftarları hareketlendi. Fenerbahçe tribününe yönelen Slovenler, taraftarların pankartını çalarak kaçtı. Fener tribünü ise rakip tribüne yöneldi, pankartını geri aldı. Yaşanan olaylar nedeniyle maça yarım saat ara verildi. Kendi taraftarlarına gerekli müdahaleyi yapamayan Sloven polisi, biber gazı ile Sarı-Lacivertli taraftarlara müdahale etti. Yaşananlar dış basında eleştiri aldı.

VAHİM OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan olaylara tepki gösterdi. Olaylara Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiğine vurgu yapılarak, "Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor; Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Daily Mail, yaşanan olayların üzücü olduğunu belirterek, "Polis biber gazı kullanarak Fenerbahçeli taraftarları dışarı çıkardı" ifadesini kulandı. Birçok ülkede, yaşanan olaylar gündem oldu. Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi konuyla ilgili çalışma başlattı. Sarı-Lacivertli hukukçular olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Gözler UEFA'nın yapacağı açıklamaya çevrildi.