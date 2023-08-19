Galatasaray'da Erden Timur yalanlamıştı! Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı

Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 06:40