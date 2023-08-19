Orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi, Jorginho, Rade Krunic ve Tanguy Ndombele'de istediği sonuca varamadı.
Galatasaray'da Erden Timur yalanlamıştı! Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı
Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Guendouzi'ye çevirdi.
Yöneticiler Cengiz Ünder transferinden dolayı iyi ilişkiler kurduğu Fransız ekibine, 24 yaşındaki orta sahanın durumunu sordu.