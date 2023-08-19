Leicester City menajeri Maresca, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfred Ndidi hakkında konuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Ndidi'nin son durumu! Türkiye'ye gelecek mi
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemi birçok kez meşgul eden Wilfred Ndidi için Leicester City'nin menajeri konuştu. Yıldız oyuncu transfer olacak mı? İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor, ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Bizde kalacak" dedi.
Ndidi, bu sezon Leicester formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gole imzasını attı.