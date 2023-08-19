Crespo'ya sürpriz talip! 10 milyon Euro...
Ndidi Türkiye'ye gelecek mi?
19 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
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