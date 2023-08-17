Fenerbahçe Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Sloven ekibi Maribor'la karşılaşacak. Evinde oynadığı ilk mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılarak tur atlamak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Fenerbahçe aynı zamanda bugün Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Sarı-kanarya, geride kalan mücadelelerin 98'ini kazandı, 55'inden beraberlikle ayrıldı ve 104'ünü kaybetti.
İŞTE MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic.
Fenerbahçe: Altay, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.