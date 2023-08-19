Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Beklenen teklif...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer dönemi çok hızlı geçiyor. Gidenlerin ve Gelenlerın ardı kesilmeden yeni haberler geliyor. Şimdi de sarı-lacivertlilerin yıldızı Miguel Crespo'ya flaş teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.08.2023- 10:40
İtalyan temsilcisinin kısa süre içinde Crespo için F.Bahçe'ye teklif yapması bekleniyor.