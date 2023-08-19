FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Beklenen teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer dönemi çok hızlı geçiyor. Gidenlerin ve Gelenlerın ardı kesilmeden yeni haberler geliyor. Şimdi de sarı-lacivertlilerin yıldızı Miguel Crespo'ya flaş teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 10:40