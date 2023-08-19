UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi konuk edecek Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred kadroya dahil edilirken; Samet Akaydin, Serdar Dursun ve Miguel Crespo listede yer almadı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bright Osayi-Samuel de kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe ile Twente arasındaki UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı, 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu;