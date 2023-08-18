Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Chelsea'dan genç yıldız! Eden Hazard'ın yerine alınmıştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin adeta parlayan takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sefer İngiltere'den genç yıldızı hedefine koydu. Chelsea'dan forma giyen oyuncu Eden Hazard'ın yerine alınmıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak Maribor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic kaydetti.