TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 20 milyon Euro'luk dev rekabet!

Son dakika transfer haberi: 100 yılı aşkın süredir devam eden ezeli rekabet bu yaz transfer dönemide de devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray İngiltere'den bir yıldızın peşinde düştü. 2 dev takım 20 milyon Euro'luk transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 14:09