Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 20 milyon Euro'luk dev rekabet!
Son dakika transfer haberi: 100 yılı aşkın süredir devam eden ezeli rekabet bu yaz transfer dönemide de devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray İngiltere'den bir yıldızın peşinde düştü. 2 dev takım 20 milyon Euro'luk transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (GS FB spor haberi)
Bu sezon transferin hızlı takımlarından olan iki ezeli rakip, birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna kattı.
Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev rekabeti transferde de sürüyor.