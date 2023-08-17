Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, yıldız isimle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.
✍️Willian Arao @willianarao 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC #Transfers pic.twitter.com/Tx4KhZyouM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2023