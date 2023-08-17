Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Edin Dzeko ve Fred devreye girdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sezon için 2 bombayı birden patlatmak istiyor. Yıldız futbolcuları takımına almak için çaba sarfeden sarı-lacivertliler 2 yıldızını devreye soktu. Edin Dzeko ve Fred büyük transferler için çalışıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kadrosunu daha çok güçlendirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar son hızıyla sürüyor.