Atletico Madrid'de beklentilerin altında kalan ve bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Joao Felix'in, kulüple ilişkisinin kesilmesini istediği ortaya çıktı.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Joao Felix'ten müjdeli haber geldi!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu yaz transfer dönemide adı birçok kez Galatasarayla geçen Joao Felix'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Akşam'ın aktardığına göre İspanyol basını, taraftarların hakaretlerine maruz kaldığı için büyük rahatsızlık duyan Felix'in acil ayrılık talebini yönetime ilettiği kaydedildi.