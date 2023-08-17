Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Ndombele ismi ön plana çıkmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Tanguy Ndombele kararını verdi! Transfer
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe uzun süredir Tanguy Ndombele ile ilgileniyordu. Yıldız oyuncu, Tottenham ile sözleşme feshediyor. Fransız futbolcu transfer kararını verdi. Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon 3 kulvarda mücadele veren sarı-lacivertliler, yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekiyor.
Geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.