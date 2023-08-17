Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetim bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye Tangocu kanat
Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerlerken; yönetim Arjantinli yıldız için düğmeye bastı. Boşnak golcü Edin Dzeko da Inter'den takım arkadaşına kefil oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren Sarı-Lacivertliler yeni bir yıldız için harekete geçti.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kanat da oynayabilen oyuncu istemesi üzerine rota İtalya'ya çevrildi.