UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe sahasında Maribor'la karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder adım adım F.Bahçe'ye! Bu hafta içerisinde...
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Takviyelerini sürdürecek sarı-lacivertliler, Marsilya'da kariyerini sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder'i istiyordu. Kanarya, Fransız ekibine sunduğu teklifi revize etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İlk yarıda sessiz kalan Kanarya, ikinci yarıda Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in golleriyle rakibini mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla galip gelirken, rövanş öncesi büyük bir avantajı kaptı.