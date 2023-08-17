Fenerbahçe'de kaleci operasyonu son sürat devam ediyor.
Transferde flaş gelişme! David De Gea adım adım Fenerbahçe'ye
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Avrupa'da adından söz ettiren hamlelerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerde tek gündem kaleci transferi olurken, Dominik Livakovic sürecinin uzaması nedeniyle David De Gea alternatif olarak belirlenmişti. İspanyol file bekçisinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmek istiyor.
Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Kanarya'da Altay Bayındır tepki çeken futbolcular arasında yer aldı.