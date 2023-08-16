Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Mısırlı stoper Omar Fayed'le anlaştığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Mısırlı stoper Omar Fayed'le anlaştığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz." denildi.