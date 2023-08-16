Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Umut Nayir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz gibi isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bu kez kale mevkisi için atağa kalkmış durumda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den kaleci harekatı! Dominik Livakovic derken...
Transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla adından söz ettiren Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi... Sarı-lacivertliler bir süredir Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic için temaslarını sürdürse de, oyuncunun gelişi üzerine başka bir yıldız file bekçisi için harekete geçti. İşte o isim ve yapılan teklif... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
HEDEF TARTIŞMASIZ BİR KALECİ
Mevcut kadrosunda Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı bulunduran Sarı-Lacivertliler, bu mevkiye tartışmasız bir ismi getirmek için kolları sıvadı. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan ayrılan ünlü kaleci David de Gea için teklif hazırladı.
DAVID DE GEA PLANI...
Suudi ekiplerinin transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki İspanyol eldiven ile temasa geçen ve uzun vadeli bir teklif götüren Fenerbahçe, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen David de Gea için kesenin ağzını da açtı.