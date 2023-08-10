Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Wilfried Zaha'nın rövanşı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her zamanki gibi büyük rekabet dönüyor. İki dev en son Wilfried Zaha için yarışmışlardı ve kazanan Galatasaray olmuştu. Şimdi ise Fenerbahçe, Cimbom'a transfer çalımı atıyor. Manchester United'in yıldızı geliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 15:20