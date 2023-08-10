Sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Wilfried Zaha'nın rövanşı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her zamanki gibi büyük rekabet dönüyor. İki dev en son Wilfried Zaha için yarışmışlardı ve kazanan Galatasaray olmuştu. Şimdi ise Fenerbahçe, Cimbom'a transfer çalımı atıyor. Manchester United'in yıldızı geliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred'i gündemine aldı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Fred için Manchester United'a resmi teklif yaptı.