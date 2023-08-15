Yeni sezona önemli transfer hamleleriyle adım atan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı moral-motivasyonu kaybı ve form düşüklüğü endişe verici boyuta ulaştı.
Tribünler tepki göstermişti! Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi
İlk hafta oynanan Gaziantep FK maçında kaleyi koruyan ve pozisyondaki kararsızlıktan dolayı gole engel olamayan Altay Bayındır, tribünlerin tepkisini çekmişti. 25 yaşındaki file bekçisinin bu performansı, gelecek adına soru işareti yarattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Çıkışları, yer tutuşları, topu oyuna sokuşu eleştirilen, yediği gollerde ise hatalı bulunan genç kalecinin gelen bu ağır eleştiri bombardımanından oldukça kötü etkilendiği, Maribor ve Gaziantep FK maçlarında bir kez daha su yüzüne çıktı.
Stada gelen ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan taraftarların her maç artan yoğun tepkisi genç kalecinin taraftarla arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu.