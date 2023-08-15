Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Altay'ı tamamen kaybetmemek için ona hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de formayı uzatmaya devam etse de taraftarların "yabancı kaleci alınsın" ve "İrfan Can Eğribayat'ı oynat" baskısı giderek artıyor.