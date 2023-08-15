TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'te sona geldi! İşte sözleşme detayları

Yaptığı transferlerle kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de gözler kaleye çevrildi. Performansı ile eleştirilerin hedefi olan Altay'ın yerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Dominik Livakovic'te sona yaklaştı. Uzun zamandır Hırvat file bekçisini kadrosuna dahil etmeye çalışan kurmaylar Livakovic'i İStanbul'a getirecek. İşte yapılacak sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 06:40