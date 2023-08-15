Kadroda büyük bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de gözler artık Dominik Livakovic'e çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'te sona geldi! İşte sözleşme detayları
Yaptığı transferlerle kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de gözler kaleye çevrildi. Performansı ile eleştirilerin hedefi olan Altay'ın yerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Dominik Livakovic'te sona yaklaştı. Uzun zamandır Hırvat file bekçisini kadrosuna dahil etmeye çalışan kurmaylar Livakovic'i İStanbul'a getirecek. İşte yapılacak sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Altay'ın formunun iyice dip yaptığı dönemde, Hırvat eldivenin gelişi için geri sayıma geçildi.
Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, artık bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.