Transferde tam gaz yoluna devam eden Fenerbahçe, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe'de Fred'den eski takım arkadaşına transfer telefonu! "F.Bahçe'ye gel"
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Fred, sarı-lacivertli taraftarları Gaziantep FK maçında selamlamıştı. Kanarya'ya opsiyonla birlikte 5 yıllığına imza atan Brezilyalı yıldız, eski takım arkadaşını yanına çağırdı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu 2 oyuncuyu Gaziantep FK ile oynanan maçtan önce açıkladı ve sahada taraftarı selamlattı.