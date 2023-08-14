Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya çalışan Fenerbahçe'de Altay Bayındır için de iddialar gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Altay Bayındır'a Avrupa'dan bir talip daha! ManU'nun ardından...
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır konusunda iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Manchester United'ın takibinde bulunan 25 yaşındaki file bekçisine, Avrupa'dan bir kulüp daha talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Altay Bayındır için bir süredir Manchester United iddiaları yazılıp çiziliyordu.
Şimdi de bir başka Avrupa devi ile ilgili iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeliler'i ilgilendiren haber Hollanda'dan geldi.