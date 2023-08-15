Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta etkili bir performans gösteren Ryan Kent konusunda teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İngiliz yıldız Samsunspor maçında da ilk 11 başlayacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ryan Kent'in performansından çok memnun. Gaziantep FK karşısında iyi bir futbol oynayan ve savunmaya da katkı veren İngiliz oyuncunun istatistikleri de dikkat çekti. 13 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Kent, 40 pasında yüzde 95 isabet yakaladı. 2 top kaparken 1 şut engelledi. Fotomaç'ın haberine göre İngiliz yıldız Samsunspor maçında yerini garantiledi.