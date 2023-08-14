Fenerbahçe'de Batshuayi krizi şimdilik duruldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 11 milyon Euro teklif edilmişti! İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi kararı
Bu yaz yaptığı ve gönderdiği transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de, Michy Batshuayi'ye 11 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Teknik direktör Belçikalı golcü konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Fransız ekibi Lens, Belçikalı forvet Michy Batshuayi için 11 milyon Euro civarında bir teklif yapmıştı.
Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.