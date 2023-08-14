Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de transferde 2. Ekambi seferi! Tekrar harekete geçildi
Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Bir süredir Lyon forması giyen Toko Ekambi'yi listesinde bulunduran sarı-lacivertliler, oyuncu için tekrar harekete geçme kararı aldı. İşte son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağladı.
Yönetim, ayrıca uzun süredir Lyon'da forma giyen Karl Toko-Ekambi için temaslarını sürdürüyor.