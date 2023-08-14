Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor...
Dominik Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye! İşte geliş tarihi
Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ve önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic'i listesine yazmıştı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki file bekçisini renklerine bağlamak isterken, transfer tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarı- lacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.
28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.