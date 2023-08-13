Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti.
10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı artıran sarı lacivertli ekibin 53. dakikadaki atağında ceza sahasına kesilen top Gaziantep FK'lı oyuncunun sol koluna çarptı.
VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.
İşte o anlar...
TADIC PENALTIYI KAÇIRDI
54. dakikada topun başına geçen F.Bahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic atışında Gaziantep FK file bekçisi Batuhan Şen'i geçemedi.