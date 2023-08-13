Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında VAR sonrası penaltı kararı!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Abdulkadir Bitigen, bir pozisyon sonrası VAR'dan gelen uyarıyla müdahaleyi izledi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2023- 23:16