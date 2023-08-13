Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe sezona galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 3 gol ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2023- 00:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023- 00:30