Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.
Dolu tribünler önünde oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Edin Dzeko kaydetti.
GAZİANTEP FK'DA MAXIM KIZARDI!
Konuk ekipte Alexandru Maxim, 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
DUSAN TADIC PENALTI KAÇIRDI!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 54. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Tadic'in vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.