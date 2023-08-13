Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında önce penaltı sonra iptal kararı!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyon, VAR uyarısı sonrası iptal edildi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2023- 22:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023- 22:55