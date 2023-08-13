VAR'da izledi penaltıyı verdi!
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye eleştiri!
13 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
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