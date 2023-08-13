Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik. Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmayacaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

Bu akşam geride kaldı. Yarından itibaren elimizdeki oyuncularla hep beraber Maribor maçına konsantre olacağız ve tur için iyi mücadeleyle kazanarak turlamak istiyoruz. Ardından Samsun deplasmanı var. Yoğun bir trafik var, 3-4 günde bir maç var. Futbolcuları hazırlamaya çalışıyoruz. Geç kalan oyuncular var. Bunları bir an önce takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte çok iyi hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz.

Transferle ilgili çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor. Şu anda bir şey söylemem doğru değil.