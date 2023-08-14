Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşı için hazırlıklarına devam ederken, yeni transferler olan Fred ve Cengiz Ünder ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

OSAYI VE BECAO'DAN İYİ HABER

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi. İki yıldız futbolcuda 1 hafta içerisinde takıma katılabileceği duyuruldu.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

CENGİZ'DEN HAFİF SAKATLIK

Milli yıldız Cengiz antrenmanda beklenmedik sakatlık yaşadı. Oyuncunun durumu şu an iyi ve ciddi bir durumu yok. Cengiz yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk gün hediyesi, hoşbulduk Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.