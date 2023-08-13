Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK İLK 11'LER

F.Bahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.