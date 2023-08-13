Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK İLK 11'LER

F.Bahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

G.Antep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge...