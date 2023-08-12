Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i resmen kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Cengiz Ünder de bu gelişme sonrası İstanbul'a geldi. Milli yıldız, Fenerbahçe'ye transferine dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferde peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin yeni transferini taşıyan uçak İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki oyuncu, yapılan anlaşma sonrası flaş cümlerler kullandı.

İŞTE CENGİZ'İN İLK SÖZLERİ:

"Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim."

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi bu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim."

"Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım."

"Marsilya ile antrenman yaparken sürekli kafam buradaydı. Sonunda geldim. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Bir an önce antrenmana ve maça çıkmak istiyorum."

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu. 1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibi tarafından bonservisi alındı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...